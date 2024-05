Sénégal : 52 licences de pêche délivrées en 2020, en plein covid par un ministre (Responsable GAIPES)

Poissonnière et membre du GAIPES, Fatou NIANG NDIAYE a révélé que 52 licences de pêches ont été délivrées dans l’année 2020 quand le Sénégal était en plein covid.



« En avril 2020, en plein covid, alors que tout le pays était à l’arrêt, le ministre des Pêches d’alors avait convoqué une session d’attributions de licences avec 52 chalutiers. Nous, GAIPES, avons dit qu’il n’avait pas d’urgence à analyser le cas de ces 52 navires. En plus à cette époque, tout le pays était confiné, à l’arrêt. Quelle était l’urgence d’appeler pour faire entrer dans le pavillon 52 licences ? Le ministre niait avoir signé des licences aujourd’hui, on voit que ces licences avaient été bel et bien signées et qu’ils ont introduit progressivement ces licences dans la pêcherie», affirme madame NDIAYE



La responsable GAIPES ajoute: «sur les 52 licences délivrées en 2024, 41 bateaux dont 80% ont été attribués sur la pêche démersale profonde, option poisson. Jusqu’en 2019, il n’y avait que deux bateaux sur cette pêcherie. En 2024, nous nous retrouvons avec 43 bateaux alors qu’il ya aucune étude qui dit qu’il y avait une ressource suffisante sur cette pêcherie pour qu’on ait une augmentation aussi exponentielle du nombre de bateaux. Ce qui est frustrant et on se demande comment notre pays a pu en arriver là ».



WALF