Sénégal-Allemagne : 240 millions d'euros d'accords signés à Berlin

Plus de 240 millions d'euros d'accords ont été conclus à Berlin lors de la Journée germano-sénégalaise de l'économie, présidée ce lundi 22 juin par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, dans le cadre de sa visite officielle en Allemagne.





Devant les entrepreneurs allemands réunis à l'Africa Business Hub, le président de la République a présenté la Vision Sénégal 2050, qui prévoit 28 milliards d'euros d'investissements sur cinq ans dans les secteurs de l'énergie, de la santé, du numérique et de l'agro-industrie.Les discussions ont rapidement débouché sur des engagements concrets.





La banque publique allemande KfW mobilise 20 millions d'euros pour accompagner la transformation verte des PME sénégalaises. Un programme de 100 millions d'euros est dédié au développement du stockage frigorifique, destiné à réduire les pertes après récolte et à créer plusieurs milliers d'emplois.





Un financement de 120 millions d'euros porté par GAUFF et l'ASER permettra d'étendre l'accès à l'électricité de 300 à 750 villages, avec une signature prévue prochainement en présence du ministre des Finances.





D'autres accords industriels ont également été conclus : un projet de production locale de matériel de dialyse avec le groupe B. Braun, porteur de transfert de technologie et d'emplois qualifiés, la formation de jeunes Sénégalais aux métiers de l'industrie automobile avec Daimler Trucks, ainsi que la mise en place d'une filière locale de véhicules utilitaires électriques.





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