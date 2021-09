Sénégal : De 2011 à 2018, le nombre des pauvres est passé de 5, 8 à 6 millions

C’est ce qui ressort de l’enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages publiée hier par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



En effet, le taux de pauvreté monétaire est estimé à 37,8% entre 2018 et 2019, soit une baisse du niveau de pauvreté de cinq points par rapport à 2011 (42,8%). Malgré cette baisse du taux de pauvreté, le nombre de pauvres a augmenté au Sénégal (5 832 008 en 2011 contre 6 032 379 en 2018), a indiqué l’Ansd. Alors que le taux de pauvreté monétaire a enregistré une baisse de cinq points sur la même période.



Selon toujours l’enquête de l’Ansd, la région de Sédhiou (Sud) est en tête des régions les plus pauvres du Sénégal, avec un taux de pauvreté de 65,7 %. « En ce qui concerne le niveau de pauvreté par région, il ressort de l’analyse que les régions de Sédhiou (65,7%), Kédougou (61,9%), Tambacounda (61,9%), Kolda (56,6%), Kaffrine (53,0%) et Ziguinchor (51,1%) sont les plus touchées » ; apprend-on de l’Ansd.