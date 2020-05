Sénégal : Guéris du Covid-19, 100 patients sortent de l’hôpital, aujourd’hui

Sur 991 tests réalisés, 95 sont revenus positifs ce jeudi 28 mai 2020. Il s’agit de 86 cas contacts et 9 cas issus de la transmission communautaire. Ils sont répartis entre Dakar et Touba. Par ailleurs, 100 personnes sont déclarées guéries de la pandémie et sont 19 sont en ce moment, en réanimation. Il convient de signaler qu’à ce jour, 3348 cas dont 1686 guéris, 39 décès, 1 évacué à l'étranger et 1622 encore sous traitement ont été enregistrés au Sénégal.