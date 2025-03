Sénégal : Le prix du riz brisé ordinaire baisse à 350 FCFA le kilo dès le 3 avril

Le prix du riz brisé ordinaire, largement consommé au Sénégal, passera de 410 FCFA à 350 FCFA le kilogramme à partir du 3 avril 2024. Cette réduction de 60 FCFA a été annoncée par Serigne Gueye Diop, ministre du Commerce et de l’Industrie, à l’issue d’une réunion du Conseil national de la consommation.



Cette baisse concerne le riz brisé d’origine indienne, thaïlandaise et vietnamienne, qui constitue une part importante des importations alimentaires du pays. Elle vise à alléger le coût de la vie pour les ménages sénégalais.



Le Conseil national de la consommation, organe consultatif réunissant grossistes, demi-grossistes, détaillants et commerçants, a travaillé en concertation pour réviser les marges et garantir une application efficace de cette baisse.



« Nous avons discuté avec tous les acteurs pour fixer le prix de manière équitable. Un rapport sera soumis au président de la République, qui officialisera cette mesure », a expliqué Serigne Gueye Diop sur la RFM.



Le ministre a tenu à souligner le rôle crucial du gouvernement indien dans cette réduction des prix. Grâce aux négociations menées avec l’Inde, le Sénégal a obtenu des conditions d’importation plus avantageuses.



« La baisse dépasse les 100 dollars par tonne comparé à l’année dernière. Nous allons continuer à suivre l’évolution des prix mondiaux et à négocier pour obtenir encore plus d’allègements », a-t-il déclaré.



Vers d’autres baisses de prix ?

Si cette annonce concerne uniquement le riz, d’autres produits de première nécessité pourraient voir leurs prix évoluer en fonction des tendances du marché international. Serigne Gueye Diop a précisé que les autorités surveillent également le sucre et l’huile, sans toutefois avancer de chiffres ou de dates pour d’éventuelles réductions.



Cette mesure s’inscrit dans la politique du gouvernement visant à réduire le coût de la vie et à protéger le pouvoir d’achat des Sénégalais, dans un contexte économique marqué par une inflation persistante.



Reste à voir si cette baisse sera bien appliquée dans les points de vente et si elle aura un impact durable sur le marché.