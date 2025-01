Sénégal - Mauritanie : Vers un renforcement des liens diplomatiques et économiques

En visite d’amitié et de travail en Mauritanie, le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a souligné lundi la solidité des relations diplomatiques et historiques unissant les deux pays. En l’espace de huit mois, le président mauritanien, Bassirou Diomaye Faye, a effectué trois visites à Nouakchott, tandis que son homologue, Mohamed Cheikh Ould Al Ghazouani, s’est rendu à Dakar à deux reprises. Ces déplacements illustrent l’engagement mutuel des deux nations à renforcer leurs liens, tant sur le plan diplomatique que par le biais d’initiatives concrètes.



« Le Sénégal et la Mauritanie partagent plus qu’une frontière ou des ressources naturelles. Ils sont liés par des relations de bon voisinage, d’estime réciproque et de solidarité agissante », a déclaré le PM.



Cette approche est d'autant plus cruciale dans un contexte régional où la coopération entre États constitue un levier indispensable pour surmonter les défis économiques, sécuritaires et environnementaux actuels.



Au-delà des visites officielles, plusieurs rencontres entre les autorités sénégalaise et mauritanienne ont permis d’établir des fondements pour des collaborations plus enrichissantes.



Le premier forum économique sénégalo-mauritanien, qui s'est tenu à Dakar les 30 septembre et 1er octobre 2024, a constitué un moment phare. Cet événement a permis d'aborder des thématiques stratégiques telles que l'énergie, les mines, l'agriculture, la transformation agricole, l'eau et le commerce, définissant ainsi des priorités communes pour le développement des deux pays.



Ousmane Sonko a mis en avant que ces événements ne sont qu'un reflet de la volonté partagée des deux nations à construire une coopération économique dynamique et durable. Les relations de confiance établies entre le Sénégal et la Mauritanie leur permettent de faire face ensemble aux défis se posant à eux, qu'il s'agisse de la gestion des ressources naturelles, de la sécurité régionale ou de la lutte contre le changement climatique.



NDARINFO.COM