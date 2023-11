Sénégal- Mauritanie : vers un report du projet GNL Tortue au deuxième trimestre 2024

Kosmos Energy KOS.N a déclaré lundi que le démarrage du projet gazier Greater Tortue Ahmeyim (GTA) au large du Sénégal et de la Mauritanie, opéré par BP, pourrait être reporté au deuxième trimestre 2024.



Selon Reuters qui donne l’information, la semaine dernière, BP a déclaré que le projet était achevé à 90 % et qu'il devrait commencer à produire au premier trimestre, un peu plus tard que prévu à l'origine après que BP a remplacé le contractant pour son système de pipeline sous-marin.



Le FPSO (l’unité flottante de production, de stockage et de déchargement) pour le projet GTA est en route vers le champ et devrait arriver au premier trimestre de l'année prochaine, a déclaré Kosmos dans ses résultats du troisième trimestre.



Kosmos a précisé que la date de démarrage de la production dépend maintenant de l'arrivée, du raccordement et de la mise en service du FPSO ainsi que de l'installation flottante de gaz naturel liquéfié (FLNG).



"La livraison du premier gaz au premier trimestre 2024... dépend de l'exécution de ce chantier, qui a le potentiel de glisser jusqu'au deuxième trimestre 2024".



BP qui détient une participation de 56 % dans le projet GTA, a refusé de commenter la mise à jour de Kosmos. Ce dernier détient, dans ledit projet, une part de 26,8 %.



La phase 1 du projet produira 2,5 millions de tonnes de GNL par an.