Sénégal : Tous les membres du gouvernement ont déclaré leur patrimoine, selon l'Ofnac

Le président de l’OFNAC, Sérigne Bassirou GUÈYE, a annoncé ce mardi une avancée significative dans la lutte contre la corruption au Sénégal.



Selon lui, tous les membres du gouvernement ont désormais effectué leur déclaration de patrimoine, un outil essentiel pour prévenir et détecter les actes de malversation.



Lors de la troisième session du Comité technique de coordination, de suivi et d’évaluation de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption (SNLCC), l’ancien procureur de la république a souligné l’importance de cette mesure en rappelant les conséquences néfastes de la corruption sur la société.



« La corruption est un véritable fléau qui sape la confiance des citoyens et freine le développement de notre pays », a-t-il déclaré.



Le président de l’OFNAC a également insisté sur le caractère collectif de cette lutte, appelant à la mobilisation de tous les acteurs de la société civile, du secteur privé et des citoyens.