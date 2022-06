Sénégal : Une centrale de production de l'électricité à partir des déchets en gestation

La Senelec, en collaboration avec la société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), a prévu une disposition pour le traitement et la transformation des déchets en électricité à Kaolack (centre), a annoncé, dimanche, son directeur général, Papa Demba Biteye.



"Les ordures constituent de l’or. La Senelec, dans le cadre de sa collaboration avec la SONAGED, a prévu une disposition pour le traitement et la transformation des déchets en électricité", a-t-il indiqué, en marge de la cérémonie de signature de convention de partenariat entre les deux structures.



La manifestation a été présidée par l’adjoint au Gouverneur de Kaolack, chargé des affaires administratives, Sidi Sarr Dieye, en présence du directeur général de la SONAGED, Mass Thiam.



"La Senelec reste disponible pour matérialiser cette première centrale qui va produire de l’électricité à partir des déchets", a dit M. Biteye, selon qui cette centrale sera à Kaolack.



"Le rythme sera accéléré. A Latmingué, il y a un site qui appartient à la SONAGED. Nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu’on puisse démarrer cette première centrale de production d’électricité à partir des déchets au niveau de la région de Kaolack pour que ce qui constituait jusqu’à présent notre tâche noire puisse être notre richesse à savoir les déchets", a-t-il ajouté.



Selon lui "la Senelec, de par sa mission de service public et sa responsabilité sociétale d’entreprise, ne ménagera aucun effort pour travailler avec la SONAGED, afin de pouvoir davantage servir le Sénégal".



La cérémonie de signature de la convention de partenariat a été suivie par le lancement officiel de la campagne nationale de désencombrement de sites de la Senelec.



APS