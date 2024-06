Sénégal-investissement: Vers la création de coopératives agricoles de Diaspora.

L'APIX SA, le Ministère de l’Agriculture et le Secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’Extérieur vont bientôt lancer le concept des « Coopératives agricoles de la Diaspora » pour faciliter leur « retour économique ».



Très heureux d’avoir bouclé 4 jours intensifs de rencontres, d’échanges et d’accords qui annoncent des perspectives fructueuses en termes d’investissement, notamment en rencontrant la diaspora sénégalaise vivant au Maroc, plus particulièrement à Casablanca.



Nous avons eu le plaisir d’échanger avec Monsieur Babacar Dieye, Président de l’Association des Ressortissants Sénégalais au Maroc, accompagné d’un groupe représentatif de Sénégalais de la Diaspora résidant à Casablanca. La rencontre s’est tenue sous la présidence de SEM Youssoupha Diop, Consul Général du Sénégal à Casablanca, et avec la participation de Madame de Sokhna Maimouna Diop Directrice Adjointe de CBAO Groupe Attijari Wafa Bank, notre hôte du jour et d'Abdou Souleye Diop, Président de la Commission Afrique de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), une fierté pour la diaspora et le Sénégal. Nous leur renouvelons nos remerciements pour leur sollicitude toujours aussi inspirée que patriote.



Lors de cette rencontre, nous avons porté ce message d’espoir pour un Sénégal nouveau, un Sénégal décomplexé et surtout un Sénégal juste et souverain autour de la déclinaison de la vision du PROJET : « Produire par nous, pour nous et pour le monde ». Nous les encourageons à s’organiser et à croire en ce projet.



De notre côté, l’APIX s’engage à faciliter leur « retour économique ». Bientôt, nous lancerons plusieurs outils à destination de la diaspora sénégalaise, qui est le premier investisseur au Sénégal avec des transferts de fonds atteignant 2,2 milliards d'euros en 2023, représentant environ 10 % du PIB national.



Avec le Ministre de l’Agriculture et le Secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’Extérieur, nous comptons travailler d’arrache-pied pour concrétiser les différents projets et surtout lancer le concept de « Coopérative de la Diaspora » afin de booster davantage les investissements dans le secteur agricole, avec une projection de création de plus de 10 000 emplois directs et indirects et une augmentation de la production agricole de 15 % d’ici 2025.