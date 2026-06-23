Sénégal : l'État lance un audit physique et biométrique de ses agents



Les équipes d'auditeurs ont été déployées dès ce mardi dans les différentes administrations publiques du pays. «J'appelle tous les secrétaires généraux, les directeurs de services et chaque agent de l'État à leur réserver un accueil collaboratif. La réussite de cette opération est une responsabilité collective», a lancé le ministre.





La cérémonie a également été marquée par la remise du «Prix Fonction publique» à 50 agents issus des ministères sectoriels, distingués pour leur exemplarité, leur professionnalisme et la qualité des services rendus aux usagers. «En vous honorant, nous célébrons non seulement des parcours individuels exemplaires, mais également les valeurs qui fondent notre administration. Vous êtes la preuve que l'excellence, l'engagement et le sens de l'intérêt général demeurent des réalités vivantes au sein de notre fonction publique», a déclaré le ministre à l'adresse des récipiendaires.



MS/NDARINFO.COM



Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, a procédé, mardi à Dakar, au lancement officiel de l'audit physique et biométrique de la fonction publique, lors de la célébration de la Journée mondiale de la fonction publique.«Cette opération d'envergure, dont le mot d'ordre est : "Moderniser pour mieux servir", constitue une étape importante dans la réforme du service public engagée par les autorités», a déclaré le ministre, précisant que l'initiative vise à bâtir «une administration assainie et modernisée, seule garantie de meilleures conditions de travail et d'une reconnaissance juste du mérite».Mamadou Lamine Dianté a tenu à dissiper tout malentendu sur la portée de l'opération. «Cet audit n'est pas une mesure de défiance. C'est un acte de gestion responsable, un levier de transparence et de justice sociale», a-t-il insisté, en précisant que l'opération poursuit trois objectifs : fiabiliser les effectifs de la fonction publique, valoriser le capital humain et optimiser l'utilisation des ressources publiques.«Il s'agit d'abord de disposer d'une cartographie exacte et en temps réel de nos ressources humaines. Ensuite, de veiller à ce que chaque compétence soit à la bonne place afin de maximiser son impact. Enfin, de garantir que chaque denier public rémunère un travail effectif au service de la nation», a-t-il détaillé.```