Sénégal : saisie de 235 kg de cocaïne à Koungheul

Les douanes sénégalaises ont frappé un grand coup ce dimanche 24 novembre 2024, en interceptant 235 kg de cocaïne pure dans la région de Kaffrine, démontrant une nouvelle fois l’efficacité de leurs unités de contrôle dans la lutte contre le trafic international de drogues.



Koungheul, commune située dans la région de Kaffrine au centre-est du Sénégal, a été le théâtre dimanche 24 novembre 2024 d’une importante saisie de drogue par la Brigade mobile des Douanes.



Les agents ont intercepté 210 plaquettes de cocaïne pure, pesant au total 235 kg, lors du contrôle d’un véhicule pick-up L200 mono cabine provenant d’un pays limitrophe.



Lors d’un contrôle approfondi, une cachette sophistiquée aménagée entre le châssis et la benne du véhicule a révélé la présence de la drogue. Les tests effectués par les kits de détection, confirmés par le Laboratoire national de la Police technique et scientifique, ont authentifié la nature de la substance.



La valeur de cette saisie est estimée à 18,8 milliards de francs CFA. Le conducteur, de nationalité étrangère, a été immédiatement interpellé. L’enquête est actuellement en cours.



Ce coup de filet s’inscrit dans une série d’opérations réussies. Entre mars et novembre 2024, les unités douanières ont déjà saisi 2 114 kg de cocaïne sur le corridor Dakar-Kidira, représentant une valeur de 169 milliards de francs CFA.



L’Administration des Douanes réaffirme sa détermination à combattre la criminalité transnationale organisée et le trafic international de drogues.



APA NEWS