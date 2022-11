Sénégal vs Pays-Bas : onze de départ probable des Lions

Sénégal vs Pays-Bas, cette belle affiche de la Coupe du monde 2022 se jouera sans Sadio Mané, la star des Lions de la Teranga, qui a déclaré forfait pour la Coupe du monde. Eliminé au premier tour en 2018, le Sénégal tentera de faire mieux cette année et espère imiter la glorieuse génération de 2002 qui avait atteint les quarts de finale.



Pour y arriver donc, Aliou Cissé devrait se lancer sur ses certitudes nées de son long périple avec l’équipe. En défense, pas de surprise possible si ce n’est la titularisation de Formose Mendy après l’annonce de la blessure de Fodé Ballo Touré, incertain pour ce match. En effet, il alignera Edouard Mendy dans les cages.



En défense centrale, ce sera le duo Kalidou Koulibaly – Abdou Diallo qui va débuter cette rencontre. Sur le côté droit de la défense, Formose Mendy et Youssouf Sabaly sur le côté gauche.



Au milieu de terrain, Gana Gueye et Nampalys Mendy sont promis au poste avec Pape Matar Sarr en appui. Krépin Diatta pourrait être ainsi aligné en excentré droit et Ismaila Sarr sur le flanc gauche. Boulaye Dia compléterait cette équipe.