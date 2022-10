Serigne Abdoulaye CISSE prie pour " un Sénégal d’espoir, de paix, de valeurs et de dialogue " – vidéo

L’Imam ratib de la mosquée Ihsane de Sindoné, guide moral de la Dahira Moutahabina Filahi instituée par Serigne El Hadji Madior CISSE sur ordonnance de Serigne Babacar SY, s’est adressé à la Nation au terme de la célébration du Gamou. Il est revenu sur le sens de l’événement qui a permis aux fidèles de plancher sur deux thématiques majeurs : la connaissance d’Allah par le biais de ses beaux noms et la Vie du prophète Mouhammad (Paix et Salut sur lui) telle qu’enseignée par Seydi El Hadj Malick SY. Cette année, des panels ont été organisés à la mosquée avec la contribution d’experts des autres confréries du pays. « Les Majalis ont été ouverts à tous les foyers religieux du Sénégal et de la sous-religion sans aucune considération confrérique. Tous, sous la seule bannière des soldats du Prophète (PSL). Cela a été une grande réussite. Nous espérons qu’ils pourront à l’avenir rassembler la Oummah et taire les querelles et guéguerres que certaines personnes inconscientes, sont en train de mener entre les confréries et cela n’arrange pas le Sénégal ». L’Imam a prié pour « un Sénégal d’espoir, de paix, de valeurs et de dialogue ». « Un pays émergent avec bonne économie, une stabilité sociale ou tous les Sénégalais se retrouveront », a-t-il dit.