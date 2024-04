Serigne Babacar Sy Mansour : " l’esprit du Jub, Jubal, Jubanti aura son effet partout dans le pays"

Tivaouane a accueilli du monde dans le cadre de la 94eme édition de la Ziarra générale qui est un « tremplin pour l’union des cœurs.» La ville a retrouvé l’ambiance des grands jours à l’occasion de la Ziarra Générale de la Fédération des Dahiras Tidianes du Sénégal, en la mémoire surtout de Seydi Aboubacar Sy – Rta – familièrement appelé Serigne Babacar. Dans son message transmis par son émissaire, le khalife des Tidianes a demandé aux hommes et à femmes mariées de mettre l’accent sur la communication de couple. « Nous avons recensé un fort taux de divorce. Ce qui ne milite pas à une bonne image du pays. Il faut éviter les querelles internes et les détails», a-t-il insisté.



Sur un autre registre, Serigne Babacar Sy Mansour a abordé la violence dans le pays et le fort taux de chômage.



Selon le khalif « l’on assiste à un phénomène relatif à des jeunes qui s’adonnent à la violence qui se termine par un drame. A cela s’ajoute un fort taux de chômage. Il est temps de tenter des solutions et de trouver les mesures idoine afin que les jeunes puissent trouver un emploi décent et que la violence puisse être éradiquée.» Président à la cérémonie, le ministre des transports, El Hadji Malick Ndiaye représentant le président de la République a rappelé que le temporel et le spirituel sont importants dans un pays. Il rappelle que la direction des cultes et des affaires religieuses a été créée par le chef de l’Etat en vue d’encadrer les acquis et accompagner les familles religieuses socle de la stabilité du pays.



« Cela existe dans notre projet depuis des années. Bassirou Diomaye Faye a le souhait de réconcilier les sénégalais avec eux-mêmes avec l’aide des familles religieuses », a-t-il ajouté, rappelant que l’esprit du ‘’Jub, Jubal, Jubanti» aura son effet partout dans le pays.