Serigne Fallou Sall était âgé de 19 ans ...

Les choses se précisent de plus en plus sur le pêcheur sénégalais Fallou Sall tué samedi dernier au large des côtes mauritaniennes par des gardes mauritaniens. En effet, ce pêcheur âgé seulement de 19 ans est de Louga, et officiait en qualité de saisonnier à Guet-Ndar depuis plus de deux ans auprès de son oncle était originaire de Louga.



Il habitait au quartier Montagne chez son oncle Serigne Amdy Sall qui d'ailleurs, à la suite de ce malheureux accident, s'en est remis à Dieu, estimant que nul ne peut échapper à son destin qui est un fait de Dieu auquel personne ne peut faire face. Les occupants de la pirogue étaient au nombre de dix, mais c'est seulement Fallou que Dieu a choisi de prendre, a t-il notamment déclaré à Dakaractu.



C'est pourquoi, dira t-il, il s'en remet à Dieu et prie pour le repos de l’âme du disparu. Le corps de Fallou Sall est attendu à Louga dans les tout prochains jours avant d'être acheminé à Touba pour son inhumation.



Avec DAKARACTU