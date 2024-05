Serigne Gueye DIOP : " Nous allons ouvrir toutes les usines qui étaient fermées"

Le Ministre de l’Industrie et du commerce a annoncé à Sandiara la réouverture prochaine de toutes les usines qui ont été fermées. Serigne Gueye Diop recevait son homologue Gambien Boubacar Diouf, suite à la visite du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à Banjul.



Le ministre sénégalais de l’Industrie et du commerce a reçu, samedi, son homologue gambien. Après Diamniadio, Serigne Gueye Diop et son hôte se sont rendus à la Zone économique spéciale de Sandiara. «Le problème essentiel de nos pays, c’est le développement de l’agriculture, du commerce et l’industrie. Nous avons une politique résolue de l’industrialisation. La vision du Président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko est d’aller au-delà du triangle de prospérité», a-t-il déclaré. «Dans les mois qui viennent, dans le cadre de la politique industrielle, nous allons ouvrir huit pôles industriels. En réalité, notre politique de promotion de nos industries était inefficace. C’est pourquoi beaucoup d’usines étaient fermées. Nous allons toutes les rouvrir. Nous envisageons une zone industrielle dans chaque département, de même que des zones agricoles, commerciales, des agropoles, ce qui va créer deux millions d’emplois dans les années à venir», ajoute Serigne Gueye Diop.



Quant au ministre gambien de l’Industrie et du commerce, Boubacar Ismaïla Diouf, il dit avoir beaucoup appris de cette visite. «Le Sénégal et la Gambie entretiennent des relations séculaires. Nous sommes un même peuple. J’ai fait beaucoup de pays mais ce n’est qu’au Sénégal que j’ai vu des journalistes me parler Sérère. C’est pourquoi il est important que nos relations soient consolidées. Il faut dire que le Sénégal est beaucoup en avance sur nous en matière d’industrialisation, c’est la réalité. Il est heureux que le Sénégal tout comme la Gambie aient un ministère de l’Industrie et du commerce, ce qui est une bonne coïncidence», a dit M. Diouf.