Serigne Mamoune Ndiaye Mabeye : Gardien du Savoir et héritier d’une grande tradition spirituelle à Saint-Louis

Un héritage ancré dans la Science et la Religion



Fils d’Ahmadou Ndiaye Mabeye, imam Ratib de Saint-Louis, Serigne Mamoune Ndiaye a grandi dans un environnement où la connaissance et la foi occupaient une place centrale. Son père, décédé en 1917, repose au cimetière des érudits de Thiaka Ndiaye, un lieu chargé d’histoire et de spiritualité. Sa mère, Sokhna Anta Dieng, elle-même érudite et fille du savant Mor Massamba Diery Dieng, maîtrisait les sciences islamiques et a largement contribué à l’éducation de son fils.



Formé par le célèbre savant Serigne Birahim Diop, disciple de Seydi Hadji Malick Sy, Serigne Mamoune Ndiaye s’est distingué dès son jeune âge par son intelligence et sa maîtrise des sciences religieuses. De retour de la Seconde Guerre mondiale, il fait preuve de sa rigueur et de sa piété en récitant l’intégralité du Coran devant sa mère, un moment d’émotion intense qui témoigne de son engagement spirituel profond.



Un enseignant et un guide spirituel respecté



Imam de la Zawiya de Seydi Hadji Malick Sy à Saint-Louis, Serigne Mamoune Ndiaye a marqué des générations par la qualité de son enseignement et son humilité. Il a formé de nombreux savants, dont Serigne Mansour Sy Dabakh et Serigne Mansour Sy Jamil, qui lui étaient profondément attachés et reconnaissants.



Sous sa direction, les étudiants apprenaient non seulement le Coran, mais aussi la grammaire arabe, la jurisprudence islamique et les bases de la morphologie et de la conjugaison en arabe. Son école coranique, l’une des plus prestigieuses de Saint-Louis, continue de fonctionner à ce jour et attire des élèves venus de tout le Sénégal et de l’étranger.



La réputation de son école repose sur la qualité de l’enseignement et les excellentes conditions d’apprentissage. Ses disciples, formés dans la rigueur et la dignité, se distinguent par leur propreté, leur discipline et leur parfaite maîtrise du Coran.



Une vie de discrétion et de dévotion



Malgré sa stature et son influence, Serigne Mamoune Ndiaye préférait vivre dans la discrétion. Lors des funérailles de sa sœur Fatou Ndiaye Mabeye, El Hadji Abdou Aziz Sy Dabakh a même dû intervenir pour qu’il accepte de se montrer, illustrant ainsi son humilité légendaire. Ce jour-là, Abdou Aziz Sy Dabakh a rédigé un poème en son honneur, soulignant les qualités rares de cet homme de savoir.



Proche de figures influentes comme Serigne Abass Sall et El Hadji Ahmadou Wade, Serigne Mamoune Ndiaye a accompli le pèlerinage à la Mecque, consolidant ainsi son engagement spirituel. Son frère, Serigne Cheikh Ndiaye Mabeye, marié à Sokhna Fatou Sy, fille de Serigne Babacar Sy, était également un acteur clé de cette tradition savante et spirituelle.



Un héritage qui perdure



Le 10 mai 2002, Saint-Louis perdait l’un de ses plus grands érudits. Vingt-deux ans après sa disparition, l’influence de Serigne Mamoune Ndiaye Mabeye reste palpable à travers ses disciples, son école coranique et les nombreuses personnalités qu’il a formées. Sa vie exemplaire, marquée par la transmission du savoir, la discrétion et la piété, continue d’inspirer des générations entières au Sénégal et au-delà.



NDARINFO.COM