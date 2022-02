Service à la Communauté : la BU de l’UGB offre un important lot d’ouvrages aux Imams et Ulémas de Saint-Louis – vidéo

Le don a été réceptionné lundi au terme d’une visite guidée d’une délégation de l’association des Imams et Ulémas de Saint-Louis (AIUS). Une belle matérialisation du service à la communauté dont l’UGB s’est résolument engagée depuis quelques années. Il s’agit notamment d’ouvrages sur la jurisprudence islamique, la tradition prophétique et des exemplaires du Noble Coran traduits en français. L’AIUS, séduite par la démarche, a magnifié cette marque de générosité et prié pour le rayonnement de ce creuset de Savoirs. « Ces ouvrages nous permettront de renforcer et d’étoffer nos prêches en puisant à partir de sources sûres et bien indiquées. C’est un trésor de connaissances inestimable », a confié l’Imam Baba LY. Le directeur Charles CISSE a fait part de sa volonté de poursuivre sa démarche solidaire en accompagnant la bibliothèque en voie d’installation dans le nouveau siège de l’AIUS sise à Darou.