Setal Sunu Gox : Lancement d’une compétition nationale pour le quartier le plus propre au Sénégal

Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Balla Moussa FOFANA, a annoncé une compétition nationale visant à récompenser le « quartier le plus propre » du Sénégal.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la 7ème journée de nettoiement, prévue pour le 7 décembre prochain.



Lors d’une déclaration faite à l’issue d’une journée de travail consacrée à la préparation de cet événement, le ministre a précisé : « Nous lançons un challenge, une compétition entre les différents quartiers du Sénégal. Et au soir du 7 décembre, à l’occasion de la journée de Setal Sunu Gox, nous verrons quel est le quartier qui a présenté les plus belles améliorations au niveau de son parcours ».



Cette édition, qui se déroulera sous le thème « Ensemble pour des quartiers propres et embellis», vise à mobiliser les citoyens autour de l’importance de la propreté et de l’embellissement des espaces urbains.



Selon Balla Moussa FOFANA, l’objectif est d’innover en créant non seulement un cadre urbain propre, mais aussi en apportant des améliorations esthétiques qui répondent aux aspirations des habitants.



Le ministre a souligné que cette journée de mobilisation citoyenne est une occasion de renforcer l’engagement collectif pour un environnement sain et agréable.