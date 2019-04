Sévère réquisitoire du Procureur contre Cheikh Béthio : Travaux forcés à perpétuité et un mandat d’arrêt international

Les choses se corsent pour le guide des thiantacounes, «impliqué» dans l’affaire du double meurtre de Médinatoul Salam. Le procureur du tribunal de grande instance de Mbour a, en effet, requis des travaux forcés à perpétuité contre Cheikh Béthio Thioune et 17 de ses coaccusés.



Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a relevé des preuves qui «incriminent» Cheikh Béthio Thioune, surtout pour les infractions de complicité de meurtre avec barbarie et d’association de malfaiteurs.



Estimant que la culpabilité de Cheikh Béthio Thioune et 17 de ses coaccusés ne souffre d’aucune contestation, le Procureur a demandé outre la peine requise qu’un mandat d’arrêt international soit lancé contre le guide des thiantacounes. Le Procureur a également requis 10 ans de travaux forcés contre Serigne Saliou Barro, Samba Ngom et Samba Ndour qui ont bénéficié de liberté provisoire comme Cheikh Béthio Thioune.



igfm