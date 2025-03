Seydi Gassama dénonce l’interdiction de voyage imposée à Mansour Faye

L’interdiction de sortie du territoire imposée à l’ancien ministre sénégalais Mansour Faye continue de susciter des réactions. Empêché de voyager alors qu’il ne fait, selon lui, l’objet d’aucune procédure judiciaire, Mansour Faye dénonce une décision injustifiée et arbitraire.



C’est dans ce contexte que Seydi Gassama, directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, est monté au créneau pour critiquer cette mesure. Il pointe du doigt l’absence de notification officielle préalable, une pratique qu’il juge contraire aux principes de transparence et de respect des droits fondamentaux.



Dans une déclaration relayée par la presse, Seydi Gassama a rappelé l’importance de respecter les procédures légales lorsqu’une interdiction de sortie du territoire est mise en place :



« Le ministère de l’Intérieur doit informer, par tout moyen, les personnes concernées par une mesure d’interdiction de sortie du territoire et leur notifier la décision afin qu’elles puissent exercer des recours. Le Jub Jubal Jubanti, c’est aussi rompre avec les pratiques du passé. »



Par cette prise de position, Seydi Gassama fait allusion au slogan souvent utilisé pour appeler à la rupture avec les méthodes de gouvernance jugées opaques ou abusives.



