Si cet homme vous suit, Poutine est sur le point de vous tuer

C’est sous les yeux de sa petite amie, le mannequin photo ukrainien Anna Doerytska, que Boris Nemtsov, alors âgé de 55 ans, a été assassiné près du Kremlin le 27 février 2015. Ils sortaient d’un restaurant et se dirigeaient à pied vers son appartement moscovite, lorsque soudain un homme est apparu et a abattu Nemtsov d’au moins sept coups de pistolet Makarov. Ils l’ont frappé à la tête, au cœur, au foie et à l’estomac. Il est mort presque instantanément.



Boris Nemtsov était vi­ce-pre­mier ministre sous le président Boris Eltsine. Il était son successeur prévu jusqu'à ce que ce dernier renvoie tous ses réforma­teurs et nomme Vladimir Poutine comme héritier.



À l’époque, Nemtsov était connu comme le plus grand ennemi du régime russe. Sous la présidence de Boris Eltsine, il est passé de gouverneur de la province de Nijni Novgorod à ministre de l’Énergie et vice-premier ministre. De 1997 à 1998, il a même siégé au Conseil de sécurité de la Russie, l’un des organes les plus puissants du pays. Il était le successeur désigné d’Eltsine jusqu’à ce que ce dernier renvoie tous ses réformateurs et nomme Vladimir Poutine, alors chef du FSB, comme héritier.





Vengeance contre le soutien à Charlie Hebdo



Aucune preuve n’a jamais été trouvée que Nemtsov ait été éliminé sur l’ordre de Poutine, aussi probable que cela puisse être. L’enquête de la police a identifié cinq Tchétchènes comme étant les coupables. Dirigés par un ancien garde de sécurité du président Ramzan Kadyrov, partisan de Poutine, ils ont affirmé vouloir se venger du soutien apporté par Nemtsov au magazine satirique français “Charlie Hebdo” lors de la frénésie qui a entouré la publication des caricatures de Mahomet. Mais cette affirmation a volé en éclats lorsqu’il s’est avéré qu’ils avaient déjà préparé leur attaque avant la parution des caricatures.



Il apparaît maintenant que Nemtsov était suivi par le service de sécurité du FSB depuis mai 2014. Non seulement surveillé - ce qui serait tout à fait normal pour un dissident - mais systématiquement filé par un seul et même agent. Cela s’est produit lors de chaque voyage de Nemtsov, sauf le dernier avant sa mort. L’agent connaissait les plans de Nemtsov à l’avance, car il réservait souvent ses voyages quelques minutes seulement après sa cible et arrivait souvent à destination un peu plus tôt.



Précédentes manigances du FSB



Toutes ces informations ont été découvertes par le célèbre collectif Bellingcat, qui a déjà révélé plusieurs autres conspirations du FSB. Il a fondé ses conclusions sur les données de réservation et les enregistrements téléphoniques, qui font souvent l’objet de fuites en Russie et sont ensuite vendus sur le marché noir. De cette façon, Bellingcat a pu identifier l’agent du FSB comme étant Valeri Sukharev, un homme qui apparaissait déjà dans de nombreux dossiers précédents. Le cas d’Alekseï Navalny, par exemple, qui a été condamné la semaine dernière à neuf ans de détention dans un camp de prisonniers.



Juste avant qu'Alekseï Navalny ne survive à une tentative d'empoison­ne­ment, Sukharev a passé des appels télépho­niques à de nombreuses reprises à des collègues du FSB qui auraient été impliqués dans l’affaire





Navalny a été pris en filature par Sukharev pendant sa campagne pour l’élection présidentielle de 2018, dont il a finalement été exclu. Et juste avant qu’il ne survive à une tentative d’empoisonnement en 2020, Sukharev a passé des appels téléphoniques à de nombreuses reprises à des collègues du FSB impliqués dans l’affaire. En 2018 et 2019, Sukharev a suivi le dissident Dmitry Bykov, qui, un peu plus tard, a fini dans le coma en raison d’une tentative d’empoisonnement. Et un troisième survivant d’une telle tentative, Vladimir Kara-Murza, avait déjà Sukharev derrière lui en 2015.





Sur la liste des cibles à abattre



Rien de tout cela ne prouve encore que Sukharev - et par extension le FSB - était impliqué dans la mort de Nemtsov, souligne Bellingcat. Mais il semble très probable que quiconque est suivi par Sukharev, est sur la liste des cibles à abattre du FSB. Dans tous les autres cas où la tentative d’assassinat a été faite avec du poison, Sukharev a été rejoint par un expert en chimie qui travaillait pour l’Institut de criminalistique au sein du FSB.



Nemtsov a été tué différemment. Il est possible que la filature ait montré qu’une tentative d’empoisonnement ne serait pas la méthode appropriée - et que le travail de Sukharev se soit arrêté là. Mais il n’en reste pas moins que 45 des 55 enquêtes menées après la mort de Nemtsov l’ont été par ce même Institut de criminalistique du FSB. Ainsi, dans un scénario, elle était responsable de l’empoisonnement, tandis que dans l’autre, elle était autorisée à manipuler les preuves.



7sur7