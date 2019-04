Sibeth NDIAYE : « J’ai le mari le plus merveilleux de la Terre »

Le 31 mars dernier, Sibeth Ndiaye, cette personnalité de l’ombre qui s’est fait connaître en 2014 pour son rôle actif lors de l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République Française, est entrée dans la lumière : elle a été nommée secrétaire d’État auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement. Dans les colonnes du Parisien, elle s’est confiée sur sa vie familiale et l’importance de son mari dans la gestion de sa carrière.

Aussi, quand elle parle de son époux nommé Patrice Roques avec qui elle est parent de trois enfants (des jumelles de 7 ans et un petit garçon de 4 ans), Sibeth Ndiaye emploie des paroles élogieuses :



“A part en ayant le mari le plus merveilleux de la Terre, je ne sais pas comment j’aurais trouvé un équilibre. Il a accepté de mettre sa carrière entre parenthèses pendant des années. Je suis d’ailleurs favorable à une plus grande reconnaissance du congé parental pour les hommes [de nombreuses personnalités françaises se sont d’ailleurs récemment engagées dans ce sens]. Avant d’accepter le porte-parolat, j’ai beaucoup hésité. Je me demandais si je pouvais allier les deux. Mais je me suis aussi dit que je pouvais peut-être servir d’exemple. Comme ma mère, magistrate, l’a été pour moi ainsi que mes trois grandes sœurs qui ont toutes fait un beau parcours.”



Directeur général adjoint d’une société de HLM, Patrice Roques n’hésite pas à jouer les “papas modernes”, mais aussi à relativiser lorsque sa femme Sibeth est submergée par son emploi du temps.



