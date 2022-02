Les ministres du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Commerce et de l’Equipement et des Transports, respectivement, Mme Naha Mint Hamdy Ould Mouknass et Mohamedou Ahmedou M’Haîmid, ont supervisé, lundi, avec le ministre malien du commerce et de l’Industrie, M. Mohamed Ould Mahmoud, la signature d’un accord facilitant les échanges commerciaux entre la Mauritanie et le Mali.



L’accord a été signé du côté mauritanien par le président de la chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de la Mauritanie, M. Ahmed Baba Ould Eleya, et du côté financier par le président de la chambre de Commerce financière, M. Youssef Bathily.



La convention vise à faciliter les échanges entre les deux pays en établissant une garantie officielle des transactions commerciales entre les acteurs économiques des deux parties.



S’exprimant pour l’occasion, la ministre du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme a expliqué qu’une telle garantie faciliterait les transactions commerciales et encouragerait les acteurs économiques à transférer les marchandises aussi rapidement que nécessaire.



Elle a ajouté que cet accord traduit clairement la solidité des relations fraternelles entre les deux peuples, soulignant la volonté de la Mauritanie d’accélérer le rythme des échanges, afin de consolider les relations entre les deux pays.



A son tour, le ministre du Commerce et de l’Industrie de la République du Mali a exprimé la profondeur et l’authenticité des relations entre les deux pays frères, ainsi que l’hospitalité qui lui a été accordée et à sa délégation en Mauritanie.



Il a ajouté que l’accord visait à renforcer la coopération économique entre les deux pays, ainsi que les relations culturelles et sociales ancestrales.



Après la cérémonie de signature, les Présidents des chambres de Commerce ont organisé un point de presse pour répondre aux questions sur la Convention.