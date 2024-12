Signature de Convention entre l'ASEPEX et le 3FPT : Un nouveau pas vers le renforcement des PME et PMI du Sénégal

Les locaux de l'Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX) ont accueilli jeudi la signature d'une convention de partenariat avec le Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT).



Cet accord marque une avancée significative dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises (PME) et petites et moyennes industries (PMI) sénégalaises, visant à favoriser leur internationalisation et à renforcer leurs capacités de productionLors de son discours d'ouverture, M. Modou Mbene GUEYE, Directeur général de l'ASEPEX, a mis en avant l'importance cruciale de cette initiative. Il a qualifié la convention de " véritable opportunité pour les entreprises locales, soulignant que cette collaboration a pour objectif d'aider les PME et PMI exportatrices à se conformer aux normes internationales tout en proposant des produits hautement compétitifs sur les marchés globaux".



Le Dr Babo Amadou BA, Directeur général du 3FPT, a également souligné l'importance de la formation professionnelle et de l'exportation comme leviers essentiels pour le développement économique et social du Sénégal.



"Cette initiative incarne une approche systémique qui relie la formation d'un capital humain de qualité, le soutien aux entreprises et l'exportation ", ​a-t-il déclaré. Cette démarche, a-t-il ajouté, " permet non seulement de renforcer les capacités locales, mais aussi d'ouvrir de nouvelles perspectives pour les entreprises et leurs employés".



Les deux directeurs généraux ont exprimé des attentes optimistes quant à l'avenir de cette collaboration. Ensemble, ils ont évoqué les nombreuses perspectives de développement à court et moyen terme, insistant sur la nécessité de redoubler d'efforts pour soutenir la compétitivité des entreprises sénégalaises et générer des emplois durables pour les jeunes.



