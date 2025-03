Solidarité Ramadan : La Fondation Cheikh Ayah distribue 1100 Kits alimentaires à Saint-Louis

La Fondation Cheikh Ayah basée en Mauritanie a lancé, vendredi, une vaste campagne de distribution de kits alimentaires à destination des populations démunies de Saint-Louis. À travers cette initiative, 1100 kits ont été remis aux familles les plus vulnérables, permettant à ces dernières de mieux faire face aux besoins du mois sacré de Ramadan.



Cette action solidaire a été vivement saluée par les autorités locales. L’adjoint au préfet, Abdoukhadre Dieylani BA, s’est exprimé au nom du gouverneur en qualifiant cette initiative de « geste de haute portée humanitaire ». Il a souligné que cette donation contribuera à renforcer la résilience des populations en situation de précarité durant cette période importante.



Cheikh Beyah Aidara, point focal de la Fondation Cheikh Ayah au Sénégal, a annoncé que cette campagne n’est qu’un début. D'autres projets solidaires sont prévus, non seulement à Saint-Louis, mais aussi dans d'autres régions du pays. « Nous ferons en sorte de soutenir toutes les personnes défavorisées, quelle que soit leur zone de localisation », a-t-il affirmé.



La Fondation Cheikh Ayah se distingue par ses actions sociales visant à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. Cette distribution de kits alimentaires s'inscrit dans un engagement plus large pour promouvoir la solidarité et l’entraide, particulièrement en cette période où les besoins se font plus pressants.



Les kits distribués contiennent des denrées de première nécessité, permettant aux bénéficiaires de subvenir aux besoins alimentaires de leurs familles tout au long du Ramadan.