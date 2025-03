Solidarité Ramadan : La Linguère gâte ses joueurs avec un généreux " Sukeru Koor "

Dans un bel élan de solidarité, la direction de la Linguère de Saint-Louis a marqué le mois béni de Ramadan en offrant à ses joueurs un généreux « Sukeru Koor ». Ce geste, inédit dans l’histoire du club, illustre le changement de management et renforce la convivialité au sein de l’équipe.



Pour permettre aux Samba Linguère de vivre pleinement ce mois sacré, la direction n’a pas lésiné sur les moyens. Des kits alimentaires bien garnis, comprenant du riz, du sucre et de l’huile, ont été distribués.



Au-delà des joueurs, cette marque d'attention a été étendue à tout le staff technique. Elle traduit la volonté de la direction de consolider l’esprit de famille et d’encourager l'entente au sein du groupe. Cette dynamique accompagne le renouveau de la Linguère, qui retrouve peu à peu sa place parmi les clubs phares de la Ligue 1 sénégalaise.



Photos ...