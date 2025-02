Sonko appelle à une collaboration accrue entre les PME et les institutions académiques

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a appelé à une accélération de la mise en œuvre du Programme pour le financement massif et sécurisé des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des Petites et Moyennes Industries (PMI). Cette annonce a été faite lors de la cérémonie d’ouverture de la 4ᵉ édition du Forum de la PME, ce matin, placé sous le thème « PME et Innovation, leviers de souveraineté ».



Ousmane Sonko a réitéré l’importance de renforcer les mécanismes de financement des PME/PMI, qui sont au cœur du tissu économique du pays. « L’objectif de ce programme est d’augmenter l’encours de crédit accordé par les institutions financières aux PME/PMI de 600 milliards FCFA en 2024 à 3000 milliards FCFA en 2028 », a déclaré le chef du gouvernement.



Dans cette dynamique, il a salué la signature du Pacte de Financement de 1000 milliards FCFA destinés à financer les PME/PMI en 2025. Il a toutefois insisté sur l’importance du respect des engagements pris par toutes les parties signataires afin que les fonds soient décaissés efficacement et judicieusement utilisés pour dynamiser l’économie nationale.



Le Premier ministre a souligné que « l’innovation est un moyen de renforcer la compétitivité de notre économie. Les PME/PMI, en particulier celles qui investissent dans la recherche et le développement, peuvent contribuer à des avancées technologiques significatives ». Il a appelé à une collaboration accrue entre les PME et les institutions académiques pour favoriser l’innovation et la création de solutions adaptées aux réalités du marché sénégalais.



Le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES), Adama Lam, a pour sa part insisté sur la nécessité pour chaque acteur de jouer son rôle dans le développement économique du pays. « Malgré la bonne volonté et les efforts déployés, nous devons prendre conscience que le développement du Sénégal repose sur notre capacité à saisir les opportunités et à mieux gérer nos ressources », a-t-il déclaré.



De son côté, la Directrice pays de la Banque mondiale pour le Sénégal, Keiko Miwa, a rappelé le rôle crucial des PME dans l’économie nationale. « Les PME représentent près de 95% des entreprises au Sénégal, mais une grande partie opère encore dans l’informel », a-t-elle signalé, soulignant la nécessité de réformes structurelles et de politiques incitatives pour leur intégration dans l’économie formelle.



L’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne, Siemon Sonke, a également salué l’initiative du forum et réaffirmé l’engagement de son pays à accompagner le Sénégal dans la création d’emplois qualifiés et durables, notamment en milieu rural. « Depuis 2019, l’Allemagne a quintuplé le volume annuel de sa coopération économique avec le Sénégal, avec une attention particulière pour le secteur privé », a-t-il indiqué.



Cette 4ᵉ édition du Forum des PME a permis de mettre en lumière les défis et opportunités pour le développement des PME au Sénégal, tout en réaffirmant la volonté du gouvernement de favoriser un environnement propice à leur essor.