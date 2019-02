Sonko appelle l'opposition à la vigilance et les militants à attendre les mots d'ordre

Alors que les résultats provisoires de l'élection présidentielle sont attendus ce jeudi à 11 heures, la coalition "Sonko Président" appelle les leaders de l'opposition à la vigilance.



"La tournure prise par les événements indique une seule voie à l’opposition : rester vigilante et refuser tout forcing quelle que soit l’enveloppe empruntée pour le justifier. Conscients de l’enjeu de cette élection pour l’avenir de la démocratie dans notre pays, la coalition Sonko Président appelle à une vigilance absolue et à l’attente des mots d’ordre qui seront communiqués le moment venu", peut-on lire dans le communiqué.



Selon Sonko Président, "les récriminations des citoyens ayant été privés de leur droit de vote par des transferts et modifications de bureaux de votes ou rétention de cartes, la création illégale de bureaux de vote y compris le jour du scrutin et le dépassement du nombre d’électeurs par bureau en violation de l’article L66 du Code électoral, le gonflement artificiel de la population électorale, des bonds inexplicables d’électeurs favorables au candidat sortant et autres irrégularités, donnent toutes les raisons de croire que tout est en train d’être mis en œuvre pour éviter un deuxième tour".



