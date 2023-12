Sonko, victime d’un nouveau malaise au Cap Manuel

« Les médecins, les avocats et ceux qui lui sont proches nous ont annoncé que Ousmane Sonko a fait un malaise très grave et il a perdu connaissance. Les médecins sont avec lui en train de le réanimer et de l’aider. Cela est d’une gravité inouïe », a révélé Cheikh Tidiane Dièye, leader du mouvement Avenir Sénégal Bi Ñu Bëgg.



« Nous interpellons le Président et lui dire que nous le tenons pour être le seul et unique responsable de l’intégrité physique et mentale de Ousmane Sonko, leader de l’opposition», ont-ils dit.