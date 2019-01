Souffrances des populations de DEBY-TIGUETTE : Cheikh Aya AIDARA interpelle le Gouvernement (vidéo)

Le Khalif général des Khadres en escale à Saint-Louis dans le cadre de sa tournée nationale a reçu, vendredi le gouverneur de la région de Saint-Louis, accompagné d’une forte délégation. Le marabout s’est fortement réjoui de cette visite en rappelant les liens cordiaux qu’il entretient avec le chef de l’administration territoriale de la ville tricentenaire. Cheikh Aya a souligné l’attachement que Cheikhna Cheikh Saadbou voué à Saint-Louis et sa population et pour qui il avait adressé ses bénédictions et prières. Le Khalif a par ailleurs invité le gouverneur à saisir l’Etat sur les conditions difficiles que vivent les populations de Déby.