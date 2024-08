Souvenir 5 ans après sa disparition : Jacques Diouf marque toujours la Fao

Le temps passe, mais les souvenirs ne s’évanouissent pas. Il y a 5 ans disparaissait Jacques Diouf, décédé le 17 août 2019 à Paris. Puis, il a été enterré à Saint-Louis où il naquit le 1er août 1938. Ancien ministre, Jacques fut un diplomate connu pour son pragmatisme et un défenseur de la souveraineté alimentaire.



Jacques Diouf, père de cinq enfants, a été Directeur général de la Fao pendant 18 ans sans interruption. Il a été élu à la tête de cette institution onusienne basée à Rome en 1993, puis y a enchaîné trois mandats de six ans en lançant des opérations spectaculaires pour récolter des fonds à l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation. A l’époque, il se battait contre les risques de famine, notamment dans la Corne de l’Afrique où sévissait une sècheresse exceptionnelle. Ingénieur agronome de formation, il n’était pas en terrain inconnu.



A la fin de son mandat à Rome, il a été ministre-conseiller du Président Macky Sall. En outre, il a eu un parcours dans l’Administration publique sénégalaise. Jacques Diouf fut nommé secrétaire d’Etat à la recherche scientifique du Sénégal par le Président Léopold Sédar Senghor en 1978, puis député de Saint-Louis de 1983 à 1984 et ambassadeur du Sénégal au siège des Nations unies à New York, a travaillé au Centre de recherche pour le développement international à Ottawa, à la Banque centrale de l’Afrique de l’Ouest.