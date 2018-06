Suivi des politiques publiques sur l’hydraulique et l’assainissement : Un atelier renforce les capacités des acteurs Saint-Louisiens (vidéo)

À l’initiative du Forum civil, un atelier sur le renforcement des capacités des Organisation de la Société civile (OSC), s’est ouvert, mardi à Saint-Louis. Ce conclave, à l’instar de ceux tenus dans les régions de Kolda et de Kédougou, vise à renforcer le contrôle citoyen et la bonne gouvernance. Dans la mise en oeuvre de projets sur l’hydraulique et l’assainissement. Au terme de la formation, les acteurs devront maitriser les enjeux économiques et institutionnels de l’hydraulique et l’assainissement. Le conclave coordonné par le Forum-Civil et le Gret. Se penche sur 6 modules de formation a axé sur la thématique initiale. Elle se fait en collaboration des services techniques régionaux qui s’activent dans le secteur de l’hydraulique, de l’assainissement et de la gouvernance, dont le service régional de l’assainissement, SRA, la direction régionale de l’hydraulique DRH et l’Agence Régionale de Développement ARD.