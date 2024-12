Supposés blocages des activités Barthélemy DIAS : la police dément

La Division de Communication et Relations Publiques de la police a sorti un communiqué ce mardi 17 décembre 2024 pour apporter un démenti sur des blocages supposés imposés au maire de Dakar Barthelemy Dias l’empêchant de « visite à la cité Keur Goor Gui et à l’accès des conseillers municipaux à la Mairie de Dakar ».



« Contrairement à ce qui a été relayé, la Police nationale n’a bloqué ni Monsieur DIAS, ni les conseillers municipaux », lit-on sur le communiqué parvenu à la rédaction de Pressafrik.



Toutefois la Division de Communication de police rappelle que « le déploiement du dispositif de la Police nationale sur certains endroits de la ville rentre dans le cadre normal de l’exécution de sa mission de sécurisation » et qu’elle n’a jamais procédé à quelque blocage que ce soit relativement aux activités du sieur DIAS ou de l’équipe municipale de la Ville de Dakar ».



Par ailleurs, la police ne compte pas céder face à tous ces rumeurs et assure qu’elle « continuera à assurer sa mission conformément à la réglementation en vigueur ».