Suppression de la prime fixe sur l’électricité : la filière riz soulagée (vidéo)

Soulagement de riziers de la vallée après l’annonce de la suppression de la prime fixe sur l’électricité, au niveau des stations de pompage et des rizières, et l’exonération de la TVA non récupérable sur les intrants pour l’industrie de la filière riz. Cette mesure du président de la République a été annoncée, mercredi, à la suite du conseil des ministres. « C’est une mesure à saluer par tous les maillions de la filière riz », a confié Oussseynou NDIAYE, le président de l’interprofessionnel. « Elle va contribuer à la réduction des charges au niveau de la production et de la transformation », a-t-il dit en ajoutant que la nouvelle disposition va « rendre le riz de la vallée plus compétitif ». Il a, dans cette optique, exprimé la reconnaissance du secteur à l’endroit du chef de l’État. Suivez sa réaction.