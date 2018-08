TABASKI 2018 : la prière à la Mosquée IHSANE (vidéo)

Dans son sermon de la Tabaski, l’Imam ratib de la Mosquée IHSANE a insisté sur le sens de la célébration de l’Aid et des enseignements que le fidèle musulman doit tirer de l’ordonnance divine de sacrifice faite au Prophète Ibrahim (Halayhi Salam). Serigne Mouhammedou Abdoulaye CISSE invite les musulmans à s’imprégner davantage des valeurs de l’Islam et à assainir les cœurs. Retour sur la prière et le Khutba …