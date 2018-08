TABASKI : Comment le Commissaire DIARRA a réconcilié les deux Imams de NDAR TOUTE

La tension était vive entre les Imams NIANG et DIOP à l’approche de la Tabaski. Chacun s’était donné la mission de diriger la prière sur la place publique de NDAR TOUTE. Avisé des tiraillements, le Commissaire El Hadji Bécaye DIARRA a convié les protagonistes et leurs souteneurs à une réunion d’harmonisation.



Fortement campés dans leurs positions, les deux religieux sont finalement revenus à de meilleurs sentiments après le « sermon » du policier ponctué par des références coraniques et des paroles du Prophète (Paix et Salut sur lui). Au finish, l’un des Imams remet sa place à son prochain. Ils se tendent la main et l’affaire est bouclée.



L’on apprend que le Commissaire DIARRA n’est pas à sa première victoire dans cette périlleuse opération de médiation religieuse.



Alors Commissaire de Kolda, il avait résolu un e division entre deux Imams dans des conditions similaires.



« C’était en 2010. J’avais convoqué les deux marabouts en scission dans mon bureau. Les nerfs étaient tendus. J’ai appelé le Commissaire. Lorsqu’il a pris la parole, les deux Imams étaient ébahis et surpris de l’entendre citer des versets du Saint Coran qui réglaient leur différend. Ils ont compris que leur interlocuteur était, en fait, un érudit », raconte Alassane SALL, le Gouverneur de la région de Kaolack, joint par NdarInfo. M. SALL était alors le Préfet de Kolda au moment des faits.



« À la fin de la séance, j’ai demandé aux deux Imams de faire la prière de clôture. Ils ont refusé et ont dit que c’est le Commissaire qui va le faire », a-t-il ajouté.



NDARINFO.COM