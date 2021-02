TAWAAF À TOUBA : 06 personnes déférées

Les cinq personnes arrêtées et qui voulaient faire le ’’tawaaf’’, vendredi dernier, à la grande mosquée de Touba, ont été déférées ce lundi, 22 février, au parquet de Diourbel. Elles sont poursuivies pour troubles à l’ordre public, entre autres délits. Les faits se sont produits vendredi dernier.

Un groupe d’une soixantaine d’hommes tout de blanc vêtus, s’est présenté pour faire du « tawaaf » (un rituel du pèlerinage à La Mecque, consistant à faire le tour de la Kaaba) à la grande mosquée de la cité religieuse. C’est-à-dire, faire plusieurs fois le tour de la mosquée, à l’image de ce qui se fait à la Mecque, pendant le pèlerinage.

La Dahira Muqadimatul Khidma s’y est opposée. "Nous leur avons dit qu’ici, ce n’est pas La Mecque encore moins un lieu où on doit faire le ’’Tawaaf". La mosquée, c’est juste pour prier et faire des ziars. Nous avons alerté la police tout en assurant notre défense", a signalé le chargé de communication de la Dahira, Serigne Matar Kane.



