TGI de MBOUR : deux épouses de Béthio THIOUNE devant le juge, aujourd'hui

Le Procès des thiantacounes se poursuit , ce jeudi, au tribunal de la grande instance de Mbour. Après l'audition des prévenus, deux épouses de Cheikh Bethio Thioune seront à la barre, aujourd’hui. Il s'agit de la célèbre Sokhna Aïda Diallo et de sa co-épouse Déthié Pène. Elle feront face au juge ce jeudi pour donner leurs versions des faits.





Pour rappel, l'exhumation des corps de Bara Sow et Ababacar a été opérée par les éléments de la gendarmerie de Mbour, le 23 avril 2012. L'autopsie des corps a révélé du sang, des crânes en bouillie, des corps criblés de balles. Ils étaient froidement abattus le le 22 avril 2012, à Médinatou Salam et enterrés avec leurs habits dans une fosse commune.



NDARINFO.COM