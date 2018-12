TOURISME - Le voeu de Jean Jacques : "Positionner Saint-Louis comme une escale originale, tant par sa situation que par son histoire",

"Après une période difficile, la destination Sénégal redevient à la mode. Les voyageurs ne cherchent plus que des prix bas, mais des lieux atypiques alliant confort, charme et authenticité. La destination Sénégal doit se réinventer pour suivre les tendances des marchés", a confié Jean Jacques BANCAL au cours d'une interview accordée au journal I-Tourisme.





" Par exemple, à Saint Louis, nous avons entièrement rénové l’hôtel résidence avec son style des années 50, mais en l’adaptant aux exigences de la clientèle nationale est internationale. Nous venons de réhabiliter les cabines d’un vieux Bateau, «le Bou el Mogdad» pour faire revivre les croisières de luxe autour de l’ancienne capitale. La construction de notre lodge en bois «océan et savane» dans le parc de la langue de barbarie répond aux attentes des touristes à la recherche de nature et de découverte. Nous lançons de nouveaux produits « circuits mélangeant marche, vélos, et véhicules afin de profiter plus de notre environnement », a-t-il ajouté.





" Nous avons créé des circuits pirogues sur plusieurs jours. Nous croyons à notre destination et c’est pour cette raison que nous sommes en pourparlers pour de plus gros bateaux toujours sur le fleuve Sénégal. Nous proposons aussi des maisons d’hôtes avec une histoire à Saint-Louis et à Gorée. Même si nous continuons à vendre les classiques comme Saly, Dakar, le Saloum, la Casamance et le Sénégal oriental, nous tentons de positionner Saint-Louis comme une escale originale, tant par sa situation que par son histoire. Nous misons sur de petites structures afin d’être plus à l’écoute et au diapason des envies de nos voyageurs. La destination Sénégal doit se réinventer. Nous la réinventons", a ajouté le directeur de Sahel Découverte.



NDARINFO.COM