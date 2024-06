Tabaski 2024 : la Coordination des Musulmans du Sénégal fixe la date du 16 juin

Dans un communiqué publié hier jeudi, la Coordination des Musulmans du Sénégal (C.M.S.) a renseigné de la célébration de la fête de l’Eid Al Kébir ou Tabaski, le dimanche 16 juin prochain.



Sur le document, la Commission d'Observation du Croissant Lunaire (C.O.C.L.) de la Coordination des Musulmans du Sénégal (C.M.S.) a informé s’être réunie, ce jeudi 6 juin 2024 correspondant au 29 « Dhul Qa'dah » (Diggi Tabaski) 1445 H à son siège pour scruter la lune.



Après avoir recueilli les informations en provenance de ses correspondants nationaux et internationaux, la commission a confirmé avoir aperçue la lune en Arabie Saoudite et en Egypte.



Elle décide par conséquent, que ce vendredi 7 juin 2024 marque le 1er jour du mois lunaire « Dhul Hijjah» (Tabaski) 1445 H. Ainsi, d’après l’organisation, le samedi 15 juin marquera le jour de «'Arafah » et la célébration de la TABASKI » est prévue le dimanche 16 juin 2024.