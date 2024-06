Tabaski 2024 : le PR achète deux béliers à Soumbédioune

Le Président de la république Bassirou Diomaye Faye s’est rendu, lundi, au village artisanal de Soumbedioune et au point de vente de moutons de la bergerie Galoya. Le chef de l’Etat a profité de ces visites pour acheter deux moutons à 160.000 fcfa ( soient 320.000 FCFA) avant d’encourager les sénégalais à la consommation locale.



Message du Chef de l’Etat



À quelques jours de la Tabaski, j’ai eu l’honneur de visiter le village artisanal de Soumbedioune et le point de vente de moutons de la bergerie Galoya. Fier du savoir-faire sénégalais et de nos artisans talentueux. Encourager la consommation locale est essentiel pour notre développement.