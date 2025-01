Tabaski Ngom placée sous mandat de dépôt

inspectrice du Trésor, Tabaski Ngom, a été placée, ce jeudi 23 janvier sous mandat de dépôt par le juge d’instruction financier. Elle est inculpée pour "association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, détournement de deniers publics, accès frauduleux à un système informatique et entrave à un système informatique". Ces accusations interviennent dans le cadre d’une enquête qui met en lumière des pratiques illégales dans la gestion des finances publiques.



Les deux co-prévenus de Tabaski Ngom, Momath Ba et Mor Guéye, sont également sous enquête et se trouvent actuellement face au juge d'instruction. Selon les informations rapportées par Seneweb, le parquet financier aurait requis le mandat de dépôt contre eux également.