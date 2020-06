Takaski 2020 : La Mauritanie disposée à octroyer au Sénégal 450.000 moutons

Cette annonce a été faite lors d’une rencontre par vidéoconférence entre le ministre et son homologue sénégalais des ressources animales, Samba N’Diobene Ka, consacrée à l’organisation de l’opération de vente des moutons de sacrifice pour l’année 2020.

Les deux ministres ont par ailleurs évoqué d’autres questions relatives à cette opération, notamment l’ouverture des frontières entre les deux pays pendant 90 jours répartis en deux étapes, 45 jours avant la fête et 45 jours après la fête, afin de permettre aux éleveurs mauritaniens de pouvoir vendre leur bétail restant après la fête.

Trois points de passage ont été fixés au niveau de Rosso, Boghé et Matam à Tifondé Civé.

Le ministre sénégalais a déclaré que son pays assurera aux éleveurs mauritaniens toutes les conditions de confort et de sécurité sur le territoire sénégalais, leur facilitera le transport et les dispensera des taxes et des droits de douane liés à l’opération.

Il a ajouté que chaque camion transportant le bétail destiné à cette opération sera muni d’un laissez-passer spécial afin d’éviter d’éventuels obstacles.

Des points de vente ont été fixés, dotés de points d’eau, d’éclairage et d’aliments de bétail, en plus du respect des dispositions sanitaires exigées en période du covid-19 afin de préserver la santé des marchands de bétail et les éleveurs tout au long de cette période.



