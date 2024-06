Tanière – Me Senghor «pique» Sadio Mané : «Si un footballeur commence à dire à son entraîneur comment jouer…»

Après le match nul (1-1) concédé face à la Rd Congo à la maison, Sadio Mané avait ouvertement remis en doute les choix tactiques de Aliou Cissé. Présent en zone mixte à l’issue de cette rencontre décevante face aux Léopards, l’attaquant d’Al-Nassr est allé loin dans sa prise de position, remettant très ouvertement en doute le schéma tactique de son coach, alors qu’il était absent pour ce match à cause d’une blessure au genou. «On doit revoir notre système de jeu», avait-il lâché.



Quelques semaines plus tard, le président de la Fsf a réagi à cette déclaration qui, selon lui, n’aurait pas dû exister si Mané était resté sur les questions posées par les journalistes.



«Ce n’est pas dans un micro que je vais donner toute notre position sur cette déclaration de Sadio Mané. Si je commente vraiment cette déclaration, je le rejoindrai sur son erreur. Toutefois, en tant que président de la Fédération, je pense qu’il ne devait pas prendre la parole à ce moment-là. Ce serait une grossière erreur de ma part si je ne le disais pas. C’est mon devoir d’être franc. J’admire et je respecte beaucoup Sadio Mané, et c’est justement pour cette raison que je dois lui dire qu’il s’est trompé», déclare Me Augustin Senghor sur les antennes de la Sud-Fm, lundi soir. Le patron du foot sénégalais estime que le timing n’était pas idéal pour tenir de tels propos.



«Aujourd’hui, on doit protéger nos légendes et nos stars. Plus personne ne doute des qualités footballistiques de Sadio Mané, et son importance pour le Sénégal et dans l’effectif de Cissé ne fait plus aucun doute. Il a un talent incroyable et il est très aimé partout dans le monde, pour son humilité et sa discipline. Mais la vérité est que s’il y a des choses à se dire entre les deux, ce n’était pas en zone mixte qu’il devait le faire. La forme et le timing de cette déclaration de Sadio Mané n’étaient pas bons (…), d’autant plus que la question ne lui a même pas été posée.»



Et Me Senghor d’enchaîner : «Si un footballeur commence à dire à son entraîneur comment jouer au Sénégal, on perdrait de notre essence. Tout ce que fait un footballeur repose sur un collectif. Et un collectif, ce n’est pas une seule personne, c’est un groupe. Peu importe la grandeur de tes talents, il y a un ensemble autour de toi. Heureusement, quand j’ai parlé à Aliou Cissé de cette déclaration de Sadio Mané, il m’a directement rassuré pour l’admiration qu’il a pour lui.»



Avec wiwsport