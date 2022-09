Tarfaya, Dakhla et Laâyoune, étapes du Rallye aérien Toulouse/Saint-Louis du Sénégal

Selon les organisateurs, les avions ont pris le départ, samedi, de l’aérodrome Toulouse Lasbordes, pour le plus long rallye aérien au monde, avec près de 10.000 km à parcourir, en faisant escale dans les villes historiques de cette ligne légendaire, notamment celles situées dans les provinces du Sud du Maroc.



Les participants feront également escale lors de leur parcours aller-retour à Tétouan, Casablanca, Tit Mellil, Fès, Essaouira, Agadir et à Tan Tan.



Les participants à l’édition 2022 du Rallye, organisée par l’Association Air Aventures, avec le soutien de la Région Occitanie – Midi-Pyrénées et des Municipalités de Toulouse, Balma et Blagnac, représentent sept nationalités, en l’occurrence la France, les États-Unis, l’Allemagne, la Norvège, le Royaume-Uni, la Belgique et le Pérou.



Lors de la conférence de présentation et la soirée de lancement, au site de l’Envol des Pionniers, une rencontre a eu lieu entre la Consule générale du Maroc à Toulouse, Nadya Talmi, et les 28 équipes participantes.



Étaient également présents des responsables de la Mairie de Toulouse, de Toulouse Métropole, de l’Académie de Toulouse et des représentants du monde associatif, notamment la Fondation Antoine de Saint Exupéry, partenaire de l’organisation de ce Rallye



Créé en 1983, ce rallye rend hommage aux pionniers de la Compagnie Générale Aéropostale, qui partaient de Toulouse-Montaudran pour livrer le courrier dans l’hémisphère Sud, en suivant la ligne tracée par l’aviateur français Pierre-Georges Latécoère en 1918.



Cette ligne a été empruntée par des aviateurs ayant marqué l’histoire de l’aviation, comme l’écrivain-pilote Antoine de Saint-Exupéry, Mermoz et Daurat.



Labass.net