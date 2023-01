Taux d'accidents au Sénégal : des chiffres qui font froid dans le dos

En 2022 (janvier au 30 septembre), 14 666 accidents ont été recensés pour un total de 519 morts et 23 044 blessés, selon le bureau d’information gouvernementale. Les statistiques indiquent un taux moyen annuel de 745 décès, soit 2 décès par jour.



De lourdes pertes en vies humaines, auxquelles viennent s’ajouter les énormes coûts économiques estimés à 160 milliards FCFA, soit 2% du PIB. Les accidents les plus mortels sont survenus la nuit et sur les routes nationales (RN) ou départementales (RD). Entre 72% et 75% des dix derniers accidents les plus mortels ont eu lieu la nuit, entre 22h et 06h du matin. 81% impliquent au moins un véhicule de transport public de voyageurs, soit 08 accidents sur 10.



Parmi les causes majeures des accidents figure en grande place le facteur humain, avec les excès de vitesse, la négligence, l’imprudence et le non-respect des règles du code de la route.