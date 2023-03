Tensions politiques explosives : l’Imam Cheikh Ahmad Tidjane DIOP invite à un "retour aux sources" (vidéo)

Dans son sermon du vendredi à la grande mosquée de Saint-Louis, l’Imam Cheikh Ahmed Tidjane DIOP s’est prononcé sur les heurts de ces derniers jours alimentés par les tiraillements politiques. Le fils de l’Imam Cheikh Abdoul Majib DIOP a invité les musulmans à renforcer leurs liens de fraternité et à mettre en avant « la vérité ». L’Imam exhorte les fidèles à retourner vers les enseignements du noble coran et du prophète Muhammad (Paix et Salut Sur Lui). Il s’est offusqué par ailleurs des destructions des derniers publics, en invitant les parents à conscientiser leurs enfants sur les dangers de telles actions. Le religieux prie pour un retour au calme et à la cohésion des cœurs.