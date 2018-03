Tentative d’évasion sur le péage : On en sait un peu plus sur l'auteur présumé

Vendredi dernier, une voiture de la gendarmerie a fait un accident spectaculaire sur l’autoroute à péage. Le véhicule a fait des tonneaux, s’est retrouvé dans l’autre voie et a heurté une voiture venant à sens inverse dont le chauffeur est mort sur le coup.

Les gendarmes, deux éléments de la brigade de Tivaouane Peul, convoyaient un détenu au tribunal de Pikine. Le conducteur a perdu le contrôle de la voiture lorsque ce dernier a tenté de s’évader en l’étranglant avec ses menottes.

Les deux gendarmes s’en sont sortis avec de légères blessures tandis que le mis en cause a été évacué à l’Hôpital général de Grand-Yoff, dans un état critique.

Dans son édition de ce lundi, L’Observateur a levé le voile sur l’identité du détenu en question. Il s’agit, selon le journal, d’O. Ndiaye, 21 ans. Qui a été arrêté à Tivaouane Peul pour un cambriolage qui a avorté. Il est poursuivi pour vol en réunion, commis la nuit, avec usage de moyen de locomotion et détention de chanvre indien.

La gendarmerie a ouvert une enquête.



